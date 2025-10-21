Bazen gördüklerimiz, aslında gerçekte orada olmayan şeylerdir. Görsel illüzyonlar tam da bu noktada devreye giriyor! Beynimiz ve gözlerimiz arasındaki iletişimi ustalıkla kandıran bu 8 optik yanılsama, algımızla oynayarak gerçekliği sorgulamamıza neden oluyor. Hazırsanız, aklınızı karıştıracak bu görsel oyunlara yakından bakalım!