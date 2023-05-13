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Görme engelliler nasıl oy kullanacak? 14 Mayıs 2023 seçimde görme engelliler nasıl oy kullanabilir?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçmenlerin gözü ise "Görme engelliler nasıl oy kullanacak?" sorusuna çevrildi. Bu sene ilk kez görme engellilerin tek başına oy kullanabilmesine olanak sağlayan özel şablonlar üretilecek ve her sandığa görme engelliler için şablon gönderildi. İşte görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Giriş: 13.05.2023 - 09:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • Görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanabilek. Bu düzenleme, 14 Mayıs Pazar günkü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde ilk kez uygulanacak. Peki, görme engelliler nasıl oy kullanacak? İşte konuya dair bilgiler...

  • GÖRME ENGELLİLER NASIL OY KULLANACAK?

    Resmi Gazete'de 6 Nisan 2022'de yayımlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile görme engelli seçmenlerin, "oyun gizliliği" esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlandı. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak.

  • Önceki seçimlerde, seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, artık tek başlarına oy verebilecek. Görme engelliler bu sayede ilk kez kendi başlarına refakatçi olmadan oy kullanabilecek.

  • Yasa gereği, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), görme engelli seçmenlerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri için oy pusulalarına uygun şablon hazırlayacak.

    Tüm seçmenler için aynı oy pusulası basılacak, görme engelli seçmenlere, oy kullanma kabinine girerken oy pusulalarıyla kullanacakları şablonlar verilecek.

    YSK, düzenlemenin uygulamasına ilişkin ilke ve esasları belirledi.

    Buna göre, Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.

  • YSK, yurt dışındaki seçmenlerin daha önce oy kullanmaya başlayacağını da gözeterek, her sandığa görme engelliler için birer şablon gönderecek.

    Oy pusulalarının şekli belirlenip, basım aşamasına gelindikten sonra, oy pusulasındaki mühür basılacak yerler dikkate alınarak mühür delikleri oluşturulacak.

    Seçimler için toplam 814 bin 120 görme engelli oy kullanma şablonu oluşturulacak ve bu şablonlar YSK tarafından yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderilecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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