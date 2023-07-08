Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Görevimiz Tehlike 7 filmi ne zaman yayınlanacak? Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm oyuncu kadrosu

        Tom Cruise, Görevimiz Tehlike filminin yeni serisi Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ü izleyicinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sinema tutkunlarının merakla takip ettiği Görevimiz Tehlike serisinin ilk filmi 1996 yılında gösterime çıkmıştı. Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan film 3 yıl aranın ardından izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Peki, Görevimiz Tehlike 7 filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 17:44
        • 1

          Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm 3 yıl aranın ardından gösterime girmek için gün sayıyor. Yılın merakla beklenen filminin hem senaryosunu hem de yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstlendi. Bu filmle birlikte usta yönetmen Christopher McQuarrie'nin üçüncü Görevimiz Tehlike filmi olacak. İşte, Görevimiz Tehlike 7 filminin gösterime gireceği tarih ve oyuncuları hakkında bilgiler…

        • 2

          GÖREVİMİZ TEHLİKE 7 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

          Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm 14 Temmuz Cumartesi günü vizyona girecek.

        • 3

          GÖREVİMİZ TEHLİKE ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA BİRİNCİ BÖLÜM OYUNCULARI KİMLER?

          Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales, Simon Pegg, Ving Rhames, Henry Czerny, Yennis Cheung, Nicholas Hoult, Angela Bassett, Michelle Monaghan

        • 4

          GÖREVİMİZ TEHLİKE 7 FİLMİNİN KONUSU NE?

          Görevimiz Tehlike- Ölümcül Hesaplaşma, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. Tom Cruise'un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özkan Uğur'u kaybettik
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını!
        Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını!
        NASA görüntüledi: Bilinen 'en yaşlı süper kütleli kara delik'
        NASA görüntüledi: Bilinen 'en yaşlı süper kütleli kara delik'
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        İntihardan vazgeçti ama...
        İntihardan vazgeçti ama...
        İlk hedef Lyanco!
        İlk hedef Lyanco!
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Ayrılık kararı! Üç talibi var