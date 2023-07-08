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Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm 3 yıl aranın ardından gösterime girmek için gün sayıyor. Yılın merakla beklenen filminin hem senaryosunu hem de yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstlendi. Bu filmle birlikte usta yönetmen Christopher McQuarrie'nin üçüncü Görevimiz Tehlike filmi olacak. İşte, Görevimiz Tehlike 7 filminin gösterime gireceği tarih ve oyuncuları hakkında bilgiler…