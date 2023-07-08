Görevimiz Tehlike 7 filmi ne zaman yayınlanacak? Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm oyuncu kadrosu
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike filminin yeni serisi Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ü izleyicinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sinema tutkunlarının merakla takip ettiği Görevimiz Tehlike serisinin ilk filmi 1996 yılında gösterime çıkmıştı. Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan film 3 yıl aranın ardından izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Peki, Görevimiz Tehlike 7 filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
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Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm 3 yıl aranın ardından gösterime girmek için gün sayıyor. Yılın merakla beklenen filminin hem senaryosunu hem de yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstlendi. Bu filmle birlikte usta yönetmen Christopher McQuarrie'nin üçüncü Görevimiz Tehlike filmi olacak. İşte, Görevimiz Tehlike 7 filminin gösterime gireceği tarih ve oyuncuları hakkında bilgiler…
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GÖREVİMİZ TEHLİKE 7 NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm 14 Temmuz Cumartesi günü vizyona girecek.
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GÖREVİMİZ TEHLİKE ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA BİRİNCİ BÖLÜM OYUNCULARI KİMLER?
Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales, Simon Pegg, Ving Rhames, Henry Czerny, Yennis Cheung, Nicholas Hoult, Angela Bassett, Michelle Monaghan
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GÖREVİMİZ TEHLİKE 7 FİLMİNİN KONUSU NE?
Görevimiz Tehlike- Ölümcül Hesaplaşma, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. Tom Cruise'un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor.