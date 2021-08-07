Yapımcılığını Tom Cruise, Paula Wagner'in üstlendiği, J. J. Abrams yönetmenliğindeki Görevimiz Tehlike 3 filmi sinema severler tarafından araştırılıyor. İşte Görevimiz Tehlike 3 konusu ve oyuncuları

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise, Ethan Hunt

Philip Seymour Hoffman, Owen Davian

Ving Rhames, Luther Stickell

Billy Crudup, John Musgrave

Michelle Monaghan, Julia "Jules" Meade

Keri Russell, Lindsey Farris

Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn

Laurence Fishburne, Theodore Brassel

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 KONUSU NE?

Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı. Fakat ajanın geçmişi burada da onu rahat bırakmayacaktır. Eski görev arkadaşlarından biri olan John Musgrave bir görevle çıkagelmiştir... Azılı bir silah kaçakçısı olan Owen Davian kimse tarafından durdurulamamıştır. Bu suçluyu yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan tek kişi Ethan Hunt'tır...