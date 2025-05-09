Görev süresi 1 ay uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun 7 Mayıs 2025 tarihli 84’üncü Birleşiminde alınan karara göre, Kartalkaya’daki otel yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreyle uzatıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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