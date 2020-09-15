Görenler şoke oldu! Kadını otomobilden attılar!

İstanbul'da Okmeydanı bağlantı yolunda, dün saat 20.00 sıralarında, Kasımpaşa istikametinde giden beyaz bir otomobilde bulunan kadın, araçtakiler tarafından yola atıldı. Olayın ardından otomobildekiler durmayarak hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, araçları durdurup akan trafiğin ortasında kalan kadına yardım etti.
KAMYONET SON ANDA DURABİLDİ
DHA'da yer alan habere göre kamyonet sürücüsü, yol ortasında yatan kadını son anda fark edip durabildi. Hafif şekilde ayağından yaralanan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından yolun ortasından alınıp kaldırıma oturtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki beyaz otomobilin arka kapısı bir anda açılıp kadın yola atılıyor. Ardından otomobil hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
Yol ortasında kalan kadını fark eden kamyonet sürücüsü, son anda aracını durdurabiliyor. Çevredekilerin araçları durdurup yol ortasında yatan kadını kaldırarak yol kenarına almaları da kameraya yansıyor.
"KADINI SOL ŞERİTTE ATIP KAÇTI"
Yola atılan kadının ezilmemesi için araçları durdurup yardıma koşan Mahmut Keskin, "Bir araç sol şeritte kadını attı ve kaçtı. Biz hemen koştuk 'plakasını alın' diye bağırdık. Yoğun trafik vardı, arabaları biz durdurduk. Ayağından yaralıydı, su verdik" diye konuştu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
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