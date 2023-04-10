Görenler şok oldu! Parkta erkek cesedi!

Konya'da olay, saat 09.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi'nde Millet Parkı'nda meydana geldi.
HAREKETSİZ YATTIĞI FARK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre çevredekiler, bir kişinin kameriyedeki bankta hareketsiz halde olduğunu fark etti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ
Çevredekilerin adını Hacı Ali Ö. olduğu söyledikleri kişinin cesedi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KALP KRİZİ OLABİLİR ŞÜPHESİ
Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin, kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.