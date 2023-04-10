Görenler şok oldu! Parkta erkek cesedi!

Konya'da olay, saat 09.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi'nde Millet Parkı'nda meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre çevredekiler, bir kişinin kameriyedeki bankta hareketsiz halde olduğunu fark etti.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredekilerin adını Hacı Ali Ö. olduğu söyledikleri kişinin cesedi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin, kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.