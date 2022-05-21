Google yayıncılara telif ücreti ödeyecek

HABERTURK.COM / Reuters

Google, Almanya, Fransa ve diğer dört Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki 300'den fazla yayıncıya telif ücreti ödeyeceği belirtildi. Reuters'in haberine göre, teknoloji şirketi diğer yayıncıların da kaydolmasını kolaylaştıracak adımlar atacak.

ABD merkezli teknoloji şirketinin bu kararı, üç yıl önce Google ve diğer çevrimiçi platformların müzisyenlere, sanatçılara, yazarlara, medya kuruluşlarına ve gazetecilere çalışmalarını kullanmaları için ödeme yapmasını gerektiren AB telif hakkı yasalarının kabul edilmesinin ardından geldi.

AB, 2019 yılında yeni telif hakkı yasasını çıkararak, Google gibi arama motorlarının haber içeriğine bağlantı vermesi ve önizlemeler kullanması durumunda, yayıncılara telif hakkı doğduğunu güvence altına almıştı.

Avrupa haricinde dünyanın diğer bölgelerindeki medya organları da, uzunca bir süredir hükümetlere çevrimiçi platformların içerikler için adil bir ücret ödeme yapmasına dair yasalar çıkarma bulunuyor. Bu kapsamda, Avustralya geçen yıl bu tür ödemeleri zorunlu kılarken, Kanada da geçen ay benzer bir yasa çıkardı.

3'TE 2'Sİ ALMANYA'DA

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal, "Şimdiye kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla ulusal, yerel ve uzman haber yayınını kapsayan anlaşmalarımız var. Almanya ve Macaristan'da başlayan ve önümüzdeki aylarda diğer AB ülkelerinde kullanıma sunulacak binlerce haber yayıncısına teklif sunmak için yeni bir çözümü duyuruyoruz" dedi.

Connal'ın duyurduğu yeni hizmetin, yayıncılara, Google'ın bir lisans ücreti karşılığında 'snippet'leri ve küçük resimleri göstermesine olanak tanıyan genişletilmiş bir haber önizleme sözleşmesi sunacağı belirtiliyor.

Google'ın Avrupa'da anlaşmaya vardığı yayın kuruluşlarının 3'te 2'sini ise Alman medya organları oluşturuyor. Bunlar arasında, Der Spiegel, Die Zeit ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi yayın kuruluşları bulunuyor.

'TÜRKİYE DE DİJİTAL TELİF YASASI ÇIKARMALI'

Öte yandan, Google'ın Avrupa'daki 300 yayıncı ile anlaşmaya varması, Türkiye'de de yankı buldu.

Türkiye'de en çok kullanılan internet arama motorunun Google olduğunu hatırlatan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise, "Türkiye’nin de kendi dijital telif yasasını çıkarması gerekiyor. Yapılan haberlerin, çalışmaların, verilen emeğin mutlaka teliflendirilmesi gerekli" dedi.

Eraslan, "Dijital telif yasası tartışmaları geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de gündeme geldi ancak yasa halen çıkmadığı için tartışmalar devam ediyor. Düzenleyicilerin mutlaka telif yasasında çağın güncel gerekliliklerine yönelik, bir kurgu, bir güncelleme ve hatta yenileme yapması gerekir" diye konuştu.

AB’nin telif hakkı kuralları olmasaydı, Google'ın içeriklere para vermek için böyle bir sisteme gitmeyeceğini savunan Eraslan, "Bizim de bunu zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Avustralya, Kanada da bunları yaptı. Hükümetlerin, çevrimiçi platformların içeriklerine yönelik aracı olduğunu görüyoruz. Ama bizim yasalarımız da bunları tam karşılamıyorsa, Google ödeme yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Eraslan ayrıca, İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, BTK gibi kurumların bu sürece öncülük etmesi gerektiğinin de altını çizdi.