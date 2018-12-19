20 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Türk şirketler ve kişilerden reklam alıp ardından bu reklamların yayımlanmasını sağlayan (veya aracılık eden) yurtdışında kurulu şirketlere reklam veren kurumlar önce yüzde 15'lik vergi kesintisi (stopaj) yapıp ardından o şirkete ücretini ödeyecek. Böylece milyonlarca liralık vergi kaybı engellenmiş olacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye'de kazanılmasına karşın reklam ödemeleri yoluyla yurtdışına aktarılan gelirler vergi altına alınmış olacak. Türkiye'de kurulu yayıncılar ve sosyal medya kuruluşları kurumlar vergisine tabi olduğu için vergilendirilirken dünya devi yabancı şirketler Türkiye'de sağladıkları gelirlerden tek kuruş vergi ödemiyorlardı.
İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ DÜZENLEME
Benzer problem Avrupa Birliği'nin de gündemindeyken Türkiye ara bir formül üreterek buradaki kaybın önlemini aldı. Zira Google, Youtube, Facebook gibi şirketlerin bu kapsamda sağladığı reklam gelirleri artık dolaylı yoldan da olsa vergilendirilmiş olacak. Bu platformlara reklam veren şirketler yaptıkları ödeme esnasında yüzde 15 vergiye tabi olacak. Bu kuruluşlardan Google gibi bazılarının Türkiye'de de mükellefiyeti bulunuyor. Ancak reklamlar gelirlerini Türkiye şirketi üzerinden mi yoksa yurtdışında kurulu şirket üzerinden mi tahsil edip etmediği bilinmiyor. Buna karşın bu alınan önlemle artık önemli bir vergi kaybı ortadan kaldırılmış olacak. Zira yurtdışında kurulu şirketlere (dar mükellef) reklam veren Türkiye'de kurulu şirketler, bu kuruluşlara ödediği her 100 liranın 15 lirasını kesip vergi dairesine ödemek zorunda olacak. Resmi Gazete'deki karara göre reklam verilen şirketin mükellef olup olunmadığına da bakılmayacak. Ayrıca dar mükellef denilen bu kuruluşlar reklamı doğrudan alan veya aracılık eden şirket de olabilir her iki durumda da yüzde 15 kesinti yapılmak zorunda.
450 MİLYON TL VERGİ KAYBI VAR
Türkiye'de Google'ın hakim konumda olduğu arama motoru reklam pazarının büyüklüğü IAB Türkiye'nin verilerine göre 2017 yılında yüzde 15'lik büyüme ile 815 milyon liraya oluştu. Facebook'un egemen olduğu sosyal medya alanındaki reklam yatırımların ise geçen yıl yüzde 30'luk büyüme ile 340 milyon liraya çıktı. Ancak bu rakamların ölçümlenebilen veya bildirilen veriler olduğuna dikkat çeken uzmanlar Türkiye'deki dijital reklam pazarının 3 milyar liraya ulaştığı görüşünde. Bu rakamlardan yola çıkarak Türkiye'nin dijital alandaki vergi kaybının yıllık 450 milyon lira olduğu hesaplanabilir.
Düzenlemeyle Türkiye'de kurulu şirketlerle reklam yayınlayan yabancı şirketler arasındaki rekabet eşitsizliği de giderilmiş oldu. Öyle ki Türkiye'deki yayıncılar zaten Kurumlar Vergisi mükellefi. Türkiye'deki yayıncılara reklam verenler için ek bir vergi getirilmezken yabancı ülkelere gelirlerini transfer eden söz konusu şirketler için önlem alınmış oldu.
FENEMONLERE İLAN VEREN DE KESİNTİ YAPACAK
Şirketlerin yanı sıra sosyal medya üzerinden gelir elde eden fenomenler için de aynı düzenleme getirildi. Sosyal medyada yayımlanan reklamları üzerinden onbinlerce lira kazanan sosyal medya fenomenlerine veya reklam işini tek başına yapan yerli yabancı kişilere reklam veren şirketler de aynı kesintiyi yapmak zorunda. Yani bir tek reklama aracılık eden reklam şirketleri veya reklamı kendisi alan yayın kuruluşlarına verilen reklamlar için kesinti yapılmayacak.
IAB TURKEY VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'DE DİJİTAL REKLAM PASTASI:
|2016
|2017
|Değişim
|Dijital Reklam Yatırım Toplamı
|1.872,42
|2.162,56
|15,50%
|Display Reklam Yatırımları
|1.059,14
|1.227,76
|15,92%
|Gösterim ya da tıklama bazlı
|821,37
|879,66
|7,10%
|Video reklam yatırımları
|179,80
|269,50
|49,89%
|Native
|57,97
|78,59
|35,59%
|2016
|2017
|Değişim
|Arama Motoru Reklam Yatırımları
|706,62
|814,49
|15,27%
|Ücretli sıralama yatırımları
|706,62
|814,49
|15,27%
|İlan Sayfaları Reklam Yatırımları
|91,06
|102,51
|12,57%
|Diğerleri
|15,60
|17,80
|14,08%
|E-posta
|5,64
|5,13
|-9,10%
|In-gameadvertising
|9,96
|12,67
|27,21%
|*Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir.
|2016
|2017
|Değişim
|Sosyal Medya Reklam Yatırımları
|262,43
|340,29
|29,67%
|Sosyal medya reklam yatırımları
|262,43
|340,29
|29,67%
|Mobil
|601,02
|1.093,16
|81,89%
|Programatik
|993,79
|1.410,58
|41,94%
|**Sosyal Medya, Mobil ve Programatik,Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir.
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