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        Haberler Gündem Medya Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi

        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi

        Arama motoru Google, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aramasında görülen "Eski Türkiye Cumhurbaşkanı" tanımını "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu" olarak güncelledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 13:21 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:33
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        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
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        Google, bir süre önce sosyal medyada tartışma yaratan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda görülen tanımı güncelledi.

        Tartışmalar, Google’ın Mustafa Kemal Atatürk aramasında “Eski Türkiye Cumhurbaşkanı” ibaresini kullanmasıyla başlamıştı. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerinde “Eski Cumhurbaşkanı” ifadesinin Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmada yetersiz kaldığını belirterek doğru tanımın “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu” olacağını dile getirmişti.

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        Sosyal medya kullanıcıları örnek olarak da George Washington aramasında görülen “ABD’nin kurucusu” tanımını göstermişti.

        Tepkiler sonuç verdi ve Google, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu” tanımını kullanmaya başladı.

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