Hesaplarımızı korumanın en kolay yollarından biri, güçlü bir parola ve tercihen her hizmet için farklı bir parola kullanmaktır. Bu, elbette birçok farklı hizmet, platform ve uygulama kullandığımızda karmaşık olabilen birkaç şifreyi hatırlamamız gerektiği anlamına gelir. Ancak bunun için Google'ın bir çözümü mevcuttur: Smart Lock. Bu sistemin en iyi özelliği; yalnızca PC'de çalışmaması, aynı zamanda Google hesabı aracılığıyla da herhangi bir Android cep telefonuyla senkronize edilmiş olmasıdır. Peki detaylı olarak bakarsak Google Smart Lock nedir?

Google Smart Lock Nedir?

Android'de Smart Lock, belirli kriterler karşılanırsa cihazınızın kilidini açık tutar. Chromebook'ta bunu, Android telefondan dizüstü bilgisayarınızın kilidini açmak için kullanabilirsiniz. Google Smart Lock, cihazlarınıza hızlı bir şekilde erişebilmenin yanı sıra, aralarında şifre paylaşmanıza da olanak tanıyarak günlük aktivitelerinizi kolaylaştırır.

Ancak Chrome'un şifrelerinizi saklamasına izin verirseniz Smart Lock burada devreye girmektedir. Bu durumda bilgilerinizi yalnızca tüm Chrome cihazlarınızda senkronize halde tutmakla kalmaz, aynı zamanda Android uygulamalarıyla da uyumlu hale getirir. Örneğin; Netflix şifrenizi Chrome'da saklarsanız Smart Lock, şifreyi girmenize gerek kalmadan, yüklediğiniz an uygulamada otomatik olarak oturum açar. Gördüğünüz gibi Google Smart Lock, ekran kilidi olmadan cihazlarınıza erişmenizi kolaylaştırır ve ayrıca favori web sitelerinize ve uygulamalarınıza hızlı bir şekilde erişmek için şifrelerinizi kaydedebilir. Peki kaydedilen Instagram hesabı nasıl silinir?

Kaydedilen Instagram Hesabı Nasıl Silinir ?

Google Smart Lock ile kaydedilen Instagram hesap silme işlemleri için sadece birkaç adımı takip etmeniz yeterli olacaktır. Eğer bu sistem üzerinden Instagram hesabınızı kaldırmak istiyorsanız ilk etapta bilgisayarınızda yer alan Google hesaplar bölümüne giriş yapmanız gerekir. Bunun için Google Chrome tarayıcınızı açın. Ayarları değiştirmek için sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın. Ardından da şifre yönetici kısmına geçiş yapmalısınız. Gelişmiş sekmesine gidin ve ardından Parolaları Yönet'i seçin. Burada kendi hesabınız aracılığıyla Google Hesaplar’a giriş yapmanız halinde ekranda şifre yöneticisi kısmında şu ana kadar kaydettiğiniz tüm şifreleri rahatlıkla görebilirsiniz. Bu noktada yapmanız gereken tek işlem kendi Instagram hesabınızı bulmanız ve silerek işlemi tamamlamaktır. Instagram'ı seçin ve ardından “Hesabı sil” seçeneğine tıklayın. Instagram'ı Smart Lock'tan kaldırma talimatları için Google Chrome tarafından sağlanan adımları izleyin. İşlem süreci, kullandığınız cihazınıza bağlı olarak değişebilse de genellikle basittir.

Belirlenen şifrenin tekrar etmemesi amacıyla hazırlanan bir yazılım olan Smart Lock, herhangi bir web sitesini açmaya çalışırken işlerinizi kolaylaştırır. Bu sayede önceden oluşturduğunuz en eski şifreleri bile hatırlamak zorunda kalmazsınız ve şifrenizi unutma ihtimalinizde bile şifre sıfırlama prosedürü gibi zaman kaybettirici işlemlerle uğraşmazsınız. Bir şifreyi girdiğiniz an, sisteme işlenir ve her girişte otomatik olarak kullanılır.

Her ne kadar bu sistemi aktif olarak kullanan geniş bir kitle bulunsa da Smart Lock’un tam olarak ne işe yaradığına yönelik bilgisi bulunmayan pek çok insan da hala mevcuttur. Halbuki oldukça kullanışlı ve pratik bir yapısı bulunmasına rağmen bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmemektedir. Eğer hesabınızı Smart Lock’tan kalıcı olarak silmek gibi bir amacınız varsa yukarıdaki talimatları izlemeniz yeterli olacaktır. Instagram’ı silmeniz halinde, platforma tekrar giriş yaparken şifre kısmının artık otomatik olarak doldurulmadığını göreceksiniz. Burada kritik olan nokta, cihazınızı sizden başkasının kullanıp kullanmadığıdır. Çünkü bu adımlar ile kullanıcı adınız ve şifrenizi korumak oldukça kolay olacaktır.