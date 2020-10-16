Google mırıldanarak şarkı bulma özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Kullanıcılar Google arama motorunda mikrofon simgesine dokunacak ve merak ettiği şarkıyı mırıldanacak böylece aradığı şarkıya erişecek.

HUM TO SEARCH NASIL KULLANILIR?

İşlevden faydalanmak için mikrofon simgesine dokunup "Bu şarkı hangisi?" demeniz veya "Şarkı ara" düğmesine tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından şarkıyı 10-15 saniye mırıldanmanız yetiyor - sonuçlar Google Arama tarafından sağlanıyor.

İşlev şu an hem Android hem de iOS'ta kullanılabiliyor. Buna karşın iOS'ta sadece İngilizce dilinde arama yapabilirken Android uygulamasında 20'nin üzerinde dilde arama yapabiliyorsunuz.