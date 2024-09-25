Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
Google, bulut bilişim sektöründe rekabete aykırı uygulamaları gerekçesiyle Microsoft'u Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na şikayet etti
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Google, dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft'un Windows sunucusu gibi yazılımlardaki hakim pazar konumunu, müşterileri Microsoft bulut platformu Azure'a bağlamak için kullandığını savunuyor.
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Google'a göre, milyarlarca dolarlık bulut bilişim sektöründe Microsoft'un rekabete aykırı davranışı kısıtlayıcı lisans koşulları ve ayrımcı fiyatlandırma yoluyla gerçekleştiriliyor.
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REKABETE AYKIRI
Şikayette, Microsoft’un adil rekabete izin vermek yerine, Windows sunucudaki pazar gücünü rakip bulut sağlayıcılarını seçen müşterileri cezalandırmak için kullandığı belirtildi.
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Microsoft, kısa sürede bulut bilişim sektöründe güçlü bir büyüme kaydederken, Google ise bu sektörde analistlerin beklentilerini karşılayamadı.
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Şikayetin, Google tarafından AB Komisyonu'na yapılan ilk şikayet olması da dikkati çekti.