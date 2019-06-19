19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’li teknoloji devi Google, San Francisco bölgesinde yaşanan konut hafifletmek için harekete geçti. Şirket, Silikon Vadisi’ne de ev sahipliği yapan bölgede inşa edilecek yeni konutlar için 1 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını duyurdu.
Bu yatırımla bölgede 10 yıl içinde 20 bin yeni konutun inşa edilmesi planlanıyor.
Konuyla ilgili olarak resmi blogundan bir açıklama yapan Google’un CEO’su Sundar Pichai, “Bugün Bay Area bölgesi genelindeki konutlara ek 1 milyar dolarlık yatırım yapacağımızı duyuruyoruz” dedi.
Alphabet şirketinin çatısı altındaki Google'ın CEO'su Pichai, blog yazısında şunları ifade etti:
“Öncelikle, önümüzdeki 10 yıl boyunca, çoğu şu anda konut veya ticari alan için imarlı olan Google’ın en az 750 milyon dolarlık toprağını konut yapımı için değerlendireceğiz. Bu, orta ve düşük gelirli aileler için konut seçenekleri de dahil olmak üzere, Bay Area'daki tüm gelir seviyelerinde en az 15 bin yeni evin yapılmasını desteklememizi sağlayacak. İkincisi, 250 milyon dolarlık bir yatırım fonu oluşturacağız. Böylece imar işiyle uğraşanların pazarda en az 5 bin uygun fiyatlı konut birimi inşa etmelerini sağlamak için teşvikler sağlayacağız.”
1998 yılında San Francisco’da bir garajda kurulan Google’ın o anki kira gideri, aylık 1700 dolar seviyesindeyken, şu anda şirketin merkezine yakın bölgede tek yatak odalı küçük bir dairenin aylık kirası 3 bin 500 dolardan başlıyor. Artan kira fiyatları da Google başta olmak üzere Silikon Vadisi’nin önde gelen teknoloji şirketlerinde çalışanların yaşam koşullarını oldukça zorlaştırıyor.
YÜKSEK KİRALAR TAHTINDAN ETTİ
San Francisco bölgesindeki konut arzının düşük olmasıyla birlikte seyreden yüksek kiralar, bölgenin dünyanın teknoloji üssü olma ünvanını da tehlikeye atıyor. Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG'nin yaptığı "Küresel Teknoloji Endüstrisi İnovasyon Araştırması" da Silikon Vadisi'nin gelecek 4 yıl içinde dünyanın teknolojik inovasyon merkezi olma ünvanını kaybedeceğine dikkat çekiyor.
Bu alanda en güçlü 3 aday New York, Pekin ve Tokyo olarak gösteriliyor. Bu alanda yapılan bir diğer araştırmaya göre ise New York, dünya genelinde teknoloji denilince ilk akla gelen yer alan Silikon Vadisi’ne ev sahipliği yapan San Francisco’yu geride bırakmayı başardı.
Tahtını New York’a kaptıran San Francisco ile ilgili en dikkat çeken trend ise emlak fiyatları oldu. San Francisco hem konut hem de iş yeri kiralamanın en maliyetli olduğu kent olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre San Francisco’da bir evin haftalık ortalama kirası 720 dolara çıkarken, bu rakam ofis kiralamada ise 1050 doları buldu.
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