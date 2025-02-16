Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.877,59 %-0,37
        DOLAR 36,2367 %0,27
        EURO 38,0183 %0,36
        GRAM ALTIN 3.360,84 %-1,12
        FAİZ 39,36 %-0,15
        GÜMÜŞ GRAM 37,50 %-0,27
        BITCOIN 97.502,00 %-0,19
        GBP/TRY 45,6087 %0,20
        EUR/USD 1,0492 %0,26
        BRENT 74,74 %-0,37
        ÇEYREK ALTIN 5.494,98 %-1,12
        Haberler Ekonomi Teknoloji Google "hükümet karşıtı içerikleri kaldırdı" iddiası - Teknoloji Haberleri

        Google "hükümet karşıtı içerikleri kaldırdı" iddiası

        ABD'li teknoloji şirketi Google'ın, Moskova ve Pekin yönetimlerinin talepleri doğrultusunda, "hükümet karşıtı" olduğu iddia edilen bazı içerikleri platformlarından kaldırdığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 01:32 Güncelleme: 16.02.2025 - 01:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Google "hükümet karşıtı içerikleri kaldırdı" iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Guardian gazetesine bağlı Observer tarafından yürütülen araştırmaya dayanan haberde, Google'a yapılan içerik kaldırma taleplerinin türleri, kimler tarafından yapıldığı ve hangi dönemde gerçekleştiği gibi detayların incelendiği belirtildi.

        Çalışmada, Google'ın, Rusya ve Çin'den gelen "sansür taleplerini" kabul ederek "hükümet karşıtı göstericileri içeren, politikacılara yönelik eleştirileri barındıran veya yolsuzluk iddialarına yer verilen YouTube videoları" gibi içerikleri kaldırdığı ileri sürüldü.

        Haziran 2024'e kadarki 4 yıllık süre zarfında, içerik kaldırma taleplerinin yüzde 60'ından fazlasının Rusya'dan geldiği belirtilen haberde, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) Google ile en sık iletişim kuran devlet kurumu olduğu iddia edildi.

        REKLAM

        Haberde, Roskomnadzor'un talebi üzerine, "Rus politikacılar arasındaki yolsuzluğu ifşa ettiği" iddia edilen bir YouTube videosunun kaldırıldığı öne sürüldü.

        Google'ın Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı (MPS) isteği doğrultusunda 200'den fazla videoyu erişime kapattığı aktarılan haberde, Bakanlığın, 346'sı "Çinli siyasilere yönelik yolsuzluk iddialarını" konu alan toplam 412 içeriğin kaldırılmasını talep ettiği ileri sürüldü.

        Haberde ayrıca, İran'ın da Google'a en son 2016'da "içerik kaldırma" talebiyle başvurduğu ve firmadan "zorbalık" içerdiği gerekçesiyle 4 içeriğini sansürlemesini istediği iddia edildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        4 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu
        4 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu
        Yola kaçan topunu almak isterken araç çarptı
        Yola kaçan topunu almak isterken araç çarptı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
        Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Habertürk Anasayfa