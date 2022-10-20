Her sene 15 Ekim'de farkındalık yaratmak için tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Günü" kutlanıyor. Google, buna destek vermek ve farkındalığı artırmak amacıyla, ABD'de yaşayan kullanıcılarına Ekim ayı boyunca geçerli olacak bir güncelleme sundu.

Google Asistan'a eklenen özellik sayesinde meme kanseri hakkında bilgi almak isteyen kişi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden "erken teşhis ve mamografinin kritik önemi" gibi detayları öğrenebilecek.

Farkındalığı artırmak için Ekim ayı boyunca Google'a en çok sorulan "n'aber" veya "nasılsın" gibi soruların cevabına karşılık olarak Google Asistan, meme kanseriyle ilgili bir bilgi paylaşacak.