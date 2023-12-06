Google deprem uyarısı gelmediyse bu ayarlara göz atın!
Aralık Pazartesi günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi ve İstanbul'un birçok çevre illerinde hissedildi. Depremle ilgili en çok konuşulan konulardan birisi ise Google deprem uyarı sistemi. Pek çok insan uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve neden bazı telefonlara uyarı gelmediğini sorguluyor.
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Google'ın deprem uyarı sistemi bazı telefonlara ulaşırken bazı telefonlara herhangi bir bildirim gitmiyor. Uyarılar kimi kullanıcılara 10 saniye içinde kimi kullanıcılara ise 1 dakika sonra ulaştığına dair veriler de bulunuyor.
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DEPREM UYARILARINI ALAMIYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?
Google'ın söz konusu sistemden sorumlu yöneticilerinden Micah Berman "Bu sistemin devreye girdiğine ve uyarılar gönderdiğine eminiz" ifadelerini kullandı, ancak insanlara ulaştığına dair veri sunmadı.
Google'ın deprem uyarı sistemi, akıllı telefonlarda yer alan ivmeölçer sayesinde titreşimleri tespit ederek sarsıntıyı tahmin edebiliyor. Eğer depremin büyüklüğü 4.5 üzerindeyse sistem uyarı gönderiyor. Telefonunuz "rahatsız etme" modunda olsa bile otomatik olarak bildirim geliyor. Peki deprem uyarılarını alamıyorsanız ne yapmanız gerekiyor?
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GOOGLE DEPREM UYARILARI NASIL AÇILIR?
Öncelikle telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Konum" sayfasına giriş yapın. Burada yer alan "Acil Durum Konum Hizmeti"ni açın ve hemen altındaki "Deprem uyarıları" sekmesine tıklayın. Deprem uyarıları sayfası açıldıktan sonra çalışabilmesi için konum erişimine izin vermeniz gerekiyor. Bunun için gerekli izinleri sağladığınızdan emin olun.
Ancak tüm ayarlara rağmen Google şu uyarıları yapıyor:
- Deprem uyarıları tüm bölgelerde desteklenmez
- Her deprem algılanmaz
- Şiddet ve sallantı yoğunluğu tahminlerinde hata olabilir
- Sallantı başlamadan önce, sallantı sırasında veya sonrasına uyarı alabilirsiniz
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HALA BİLDİRİM ALAMIYORSANIZ BİR DE BU YOLU DENEYİN
Yani Google bu noktada uyarı sistemine tamamen güvenilmemesi gerektiğini vurguluyor. Ancak tüm bu ayarları uyguladığınız halde hala deprem uyarı bildirimi alamıyorsanız yapılması gereken bir ayar daha bulunuyor.
Telefonun "Ayarlar", "Şifreler&Güvenlik" sayfasında yer alan "Acil durum uyarıları" bölümüne giderek "Uyarılara izin ver" seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor.
Tüm ayarlarınız açık olsa bile Google söz konusu uyarı sistemi için garanti vermiyor.