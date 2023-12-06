Google deprem uyarısı gelmediyse bu ayarlara göz atın!

HALA BİLDİRİM ALAMIYORSANIZ BİR DE BU YOLU DENEYİN

Yani Google bu noktada uyarı sistemine tamamen güvenilmemesi gerektiğini vurguluyor. Ancak tüm bu ayarları uyguladığınız halde hala deprem uyarı bildirimi alamıyorsanız yapılması gereken bir ayar daha bulunuyor.

Telefonun "Ayarlar", "Şifreler&Güvenlik" sayfasında yer alan "Acil durum uyarıları" bölümüne giderek "Uyarılara izin ver" seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Tüm ayarlarınız açık olsa bile Google söz konusu uyarı sistemi için garanti vermiyor.