        En popüler arama motorları arasında yer alan Google, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni doodle olarak ana sayfasına taşıdı. Devler Ligi heyecanı ilk hafta maçları ile başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu ilk haftasında, 16 Eylül Salı günü 6 maç oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi ilk hafta maç takvimi...

        Giriş: 16.09.2025 - 00:54 Güncelleme: 16.09.2025 - 00:54
          Google'dan Şampiyonlar Ligi'ne özel Doodle... Google, özel günleri tasarladığı doodle ile ana sayfasına taşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16 Eylül Salı başlıyor. Bu kapsamda temsilcimiz Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?" İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü...

          GOOGLE'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ DOODLE OLARAK ANA SAYFASINA TAŞIDI!

          Google, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni doodle olarak ana sayfasına taşıdı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu ilk hafta maçları ile 16 Eylül Salı günü başlıyor.

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          16 EYLÜL SALI

          19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

          19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

          22.00 Juventus-Borussia Dortmund

          22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

          22.00 Benfica-Karabağ

          22.00 Tottenham-Villarreal

          17 ÇARŞAMBA

          19.45 Olympiakos-Pafos

          19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

          22:00 Ajax-Inter

          22:00 Bayern Münih-Chelsea

          22:00 Liverpool-Atletico Madrid

          22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

          18 EYLÜL PERŞEMBE

          19.45 Club Brugge-Monaco

          19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

          22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

          22:00 Manchester City-Napoli

          22.00 Newcastle United-Barcelona

          22.00 Sporting Lizbon-Kairat

