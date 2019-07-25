25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google, sahip olduğu en geniş tüketici kesimine ulaşma olanağını otellere rezervasyon amaçlı olarak da kullanılacak.
Testlerin tamamlanmasından sonra Google’ın otel rezervasyonu hizmetini geliştirip, mevcut OTA’lara (online seyahat acentası) bir yenisinin ekleneceği, Google’ın offline seyahat acentalarının karşısına rakip olarak çıkacağı belirtiliyor.
Google, meta arama sonuçlarını otel odası rezervasyon modülü ile birleştirip yeni bir atılıma hazırlanıyor. Google’ın Oda Rezervasyon Modülü şimdilik test şeklinde.
Google bu değişikliği daha geniş bir trafik ve cihaz türüne yayması halinde gezginlerin aynı görünümdeki oteller için daha fazla bilgi ve seçenek görebileceği belirtildi.
Günümüzde, oda rezervasyon modülü sayfanın alt kısmındaki konumu nedeniyle en yüksek trafik hacmini görmemektedir. Google’ın mevcut tasarımı şimdilik METASEARCH otel listelerini vurguluyor. Oda rezervasyon modülü sayfanın üst tarafında yer almasıyla daha daha geniş müşteri kitlesi, uygun tarihleri ve fiyatları filtreleyerek belirli bir oda tipini kolayca rezerve edilebileceği belirtiliyor. Bunun da dönüşümlü arama trafiğini etkileyeceği belirtiliyor. Çünkü arama yapanlar, arama yapmadan ve tıklamadan önce, farklı oda türlerini aynı anda meta arama sonuçlarıyla kolayca görebilecekler.
GOOGLE ODA REZERVASYON MODÜLÜ İLE NE AMAÇLIYOR
Google'nin başlatmış olduğu bu uygulama ile kullanıcıların karar alma sürecini kolaylaştırmak, kullanıcıya daha fazla bilgi ve seçenek sunmayı amaçladığı belirtildi. Kullanıcıların, yüklenen oda görüntüleri bir odayı diğeri ile kıyaslamak temel hedef. Bu nedenle kullanıcıların istedikleri oda tipini seçmede kolaylık sağlayacağı öngörülüyor. Google'nin bu uygulama ile başka bir fiyat karşılaştırma sitesi olmak yerine yerine Book ile ana arama, karar verme ve hatta rezervasyon noktası belirlemede etkili olmak istediği belirtildi.
BAĞLANTILI VE GOOGLE'DA 'BOOK'A ÖZEL ODA REZERVASYON MODÜLÜ
Mevcut Google Otel Reklamları kampanyalarında (Google’ın Standart olarak adlandırdığı ) kullanıcıyı web sitesine mi, yoksa Google'da Kitap uygulamasına mı yönlendireceğinizi, seçebilirsiniz. Etkinleştirmek veya etmemek sizin kararınızdır.
Diğer taraftan, Oda Rezervasyon Modülünün bir parçası olan kampanyalarda, tüm kullanıcılar, otel web sitenize yönlendirilmeden Google Kitap'a yönlendirilecektir. Google’ın bu hamlesinin Google’da Kitap’ı artırmak olduğunu belirtildi.
Bu uygulama ABD'de ve Birleşik Krallık'ta aktif olarak kullanılıyor. Google çalışmalara 2017'de başlamıştı
Room Booking Modül (RBM) şu anda yalnızca ABD’deki satış noktalarında etkin durumda. Başka bir deyişle, sonuçları yalnızca google.com’daki ABD kullanıcılarına gösterilir. Google, bu özelliği test ederek diğer pazarlara da açmayı hedefliyor
EN BÜYÜK RAKİPLERDEN BOOKİNG.COM'A TÜRKİYE'DE ERİŞİM YOK
Yabancı ve yerli turistlerin en çok başvurdukları seyahat ve tatil platformlarından bir tanesi Booking.com 2017 yılının Mart ayında TÜRSAB'ın açtığı dava sonrasında haksız rekabet yarattığı gerekçesi ile kapanmıştı. Booking.com üzerinden Türkiye'de rezervasyon yapılamazken, yurtdışı rezervasyonlarda ise site halen hizmet veriyor.
Google'nin bu hamlesiyle hali hazırda hizmet veren TripAdvisor, FindHotel, Expedia, Hotels.com, Hotwire, Travelocity, Orbitz, Trivago gibi online seyahat acenterine rakip olacak.
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