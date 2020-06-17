Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Google, koronavirüs sırasında yükselen perakende kategorilerini görmek isteyenler için yeni interaktif bir aracı kullanıma sundu. Türkiye dahil 11 ülke için hazırlanan yeni interaktif araç ile haftalık, aylık ve yıllık bazda perakende alanında yükselen trend kategorileri, alt arama başlıkları ve il bazında arama hacimleri ile birlikte incelenebiliyor.

Koronavirüs pandemisi sırasında hızla ve öngörülemez bir şekilde değişen tüketici davranışlarını ayna tutan “Yükselen Perakende Kategorileri” adlı interaktif araç, Google Arama’da hızla yükselen perakende kategorilerini, geliştikleri bölgeleri ve ilgili aramaları anlamak için geliştirilmiş.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Google’ın interaktif aracındaki veriler, arama ilgi alanlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde günlük olarak güncellenecek.

Bu araçla, tüketiciler, perakendeciler, üreticiler ve hizmet sağlayıcılar, koronavirüs nedeniyle değişen alışveriş davranışlarını ve yükselen perakende aramalarını, kategoriye, ülkeye ve zaman aralığına dayalı olarak inceleyebilecek.

TÜRKİYE'DE HANGİ PERAKENDE KATEGORİLERİ YÜKSELİŞTE?

Peki Türkiye özelinde koronavirüs nedeniyle yükselen perekande kategorileri neler?

Verilere aylık bazda bakıldığında listenin başında ilk sırasında “Yüzme Havuzları” bulunuyor. Yüzme havuzları kategorisinde en popüler arama ise “şişme havuz”. Bunda havaların ısınmasına karşın koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ailelerin evde çocuklar için eğlenceli aktivite arayışlarındaki artışın etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Yükselen Perakende Kategorileri (Aylık)

Yine aylık bazda yükselen perakende trendleri arasında ikinci sırada “Bebek ve Küçük Çocuk Oto Koltukları”, üçüncü sırada “Slalom Patenleri”, dördüncü sırada “Mayolar” ve beşinci sırada ise “Kaykaylar” var.

Verilere haftalık bazda bakıldığında ise “Tatlı ve Tuzlu Hamur İşleri” listenin zirvesinde. Bu kategorinin alt aramalarında ise ilk sırada “sütlü nuriye” bulunuyor.

Yükselen Perakende Kategorileri (Haftalık)

Haftalık yükselen perakende kategorilerinde “Tatlı ve Tuzlu Hamur İşleri”ni takip edenler ise sırasıyla şöyle: Masaüstü ve Ayaklı Vantilatörler, Video Oyun Konsolları, Kayaking Kanoları, Motorlu Taşıt Çekme.

Google'ın verilerindeki öne çıkan perakende kategorilerine yıllık bazda bakıldığında ise liste şu şekilde sıralanıyor: "Baharatlıklar", "Maket Yapımı", "Anons Sistemleri", "Hazır Mezeler ve Yan Yiyecekler", "Tıbbi Eldivenler" ve "Modemler".

Yükselen Perakende Kategorileri (Yıllık)