Google'a bir darbe daha

Fransız rekabet otoritesi,haber yayıncılarının telif haklarıyla ilgili yapılan görüşmede kurumun talimatlarına uyulmadığı gerekçesiyle Google'a 500 milyon euro para cezası kesti.
Verilen para cezası, Google ve Facebook (FB.O) gibi çevrimiçi platformlarda, haber kuruluşlarıyla daha fazla gelir paylaşmaları için artan uluslararası baskı esnasında geldi.
Karar gereğinde ABD merkezli teknoloji devi, ajans ve diğer yayıncıların haberlerinin kullanımının nasıl tazmin edileceğiyle ilgili iki ay içerisinde bir planla gelmek zorunda. Aksi takdirde Google günlük 900 bin euro tutarında ek ceza ödemek zorunda kalabilir.
Google'dan yapılan açıklamada kararın hayalkırıklığı yarattığı ancak karara riayet edileceği ifade edildi. Google'ın açıklamasında, "Amacımız aynı: Kesin bir anlaşma sağlamak istiyoruz. Fransız Rekabet Otoritesi'nin geri bildirimini dikkate alacak ve teklifimizi revize edeceğiz denildi."
Reuters'ın haberine göre, bir Google temsilcisi ise yaptığı açıklamada "Tüm süreç boyunca iyi niyetle hareket ettik. Para cezası, bir anlaşmaya varma çabalarımızı ve haberlerin platformlarımızda nasıl çalıştığı gerçeğini görmezden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, haber kuruluşları APIG, SEPM ve AFP ise online haber içeriklerinin ücretlendirilmesi için ortak bir zemin bulunması konusunda Google'ı iyi niyet göstermemekle suçladı.
Fransız Rekabet Otoritesi'nin başındaki Isabelle de Silva da demecinde yayıncılara arka çıktı. Bununla birlikte Fransa'da Le Monde ve Le Figaro gibi gazeteleri bünyesinde barındıran APIG'in sene başında Google'a vardığı telif anlaşması da Rekabet Kurumu'nun vereceği karara kadar bekleyecek.
Anlaşmaya göre Google, 121 yayını bünyesinde barındıran APIG'e üç yıl boyunca 76 milyon dolar ödeyecekti. Anlaşma diğer Fransız yayıncılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
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