Google, 700 milyon dolar ödeyecek

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Çıkan kararın ardından Alphabet'in sahibi olduğu Google'ın, tüketiciler için bir uzlaşma fonuna 630 milyon dolar ve eyaletler tarafından kullanılacak bir fona 70 milyon dolar ödeyeği açıklandı.

EK ÖDEMELER DE OLABİLECEK

Anlaşmada, uygun tüketicilerin en az 2 ABD doları alacağı ve 16 Ağustos 2016 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Google Play'deki harcamalarına göre ek ödemeler alabilecekleri belirtildi.

50 eyaletin tamamı, Columbia Bölgesi, Porto Riko ve Virgin Adaları yerleşime katıldı.

Google, Android cihazlarda uygulamaların dağıtımına ilişkin yasa dışı kısıtlamalar ve uygulama içi işlemler için gereksiz ücretler yoluyla tüketicilerden fazla ücret almakla suçlandı. Yanlış yaptığını kabul etmedi.

Baş davacı konumundaki Utah ve diğer eyaletler anlaşmayı eylül ayında duyurmuştu ancak şartlar Google'ın "Fortnite" yapımcısı Epic Games ile ilgili davasından önce gizli tutuldu. Geçen hafta bir Kaliforniya federal jürisi, Epic ile Google'ın uygulama işinin bazı bölümlerinin rekabete aykırı olduğu konusunda hemfikirdi.

Google'ın hükümet işleri ve kamu politikasından sorumlu başkan yardımcısı Wilson White, yaptığı açıklamada, anlaşmanın "Android'in seçimi ve esnekliği üzerine inşa edildiğini, güçlü güvenlik korumalarını sürdürdüğünü ve Google'ın diğer (işletim sistemi) üreticileriyle rekabet etme yeteneğini koruduğunu ve kullanıcılar ve geliştiriciler için Android ekosistemine yatırım yaptığını" açıkladı.