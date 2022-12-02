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Google 4 milyar Euro'luk cezayı temyize götürdü

Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uyguladığı 4 milyar Euro'nun üzerinde rekor seviyedeki para cezasını onayan mahkeme kararını temyize götürdü

Giriş: 02.12.2022 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
Google 4 milyar Euro'luk cezayı temyize götürdü
4 milyar Euro'luk cezayı temyize götürdü
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Google, Android işletim sisteminin rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmeden ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı para cezasını bir miktar indirerek onayan AB Genel Mahkemesi kararını en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'nda temyize taşıdıklarını bildirdi.

Açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın dava dosyasında yasal açıklığa kavuşturmasını gerektiren alanlar olduğuna işaret edildi.

AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

AB incelemesinde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4.34 milyar Euro para cezası kesmişti.

Söz konusu cezaya itiraz eden Google hukuki süreç başlatmıştı. AB mahkemesi, eylül ayında Google'ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararını, para cezasında bir miktar indirime giderek onamıştı.

İNDİRİM YAPILMIŞTI

Mahkeme, komisyonun Google'a kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon avroluk para cezasını 4 milyar 125 milyon Euro'ya indirmiş ve Google, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıklamıştı.

AB Genel Mahkemesi kararları, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar Euro para cezası vermişti. Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar Euro para cezası uygulamıştı.

AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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