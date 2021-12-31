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Google'dan 2022 yılbaşı için Doodle sürprizi! Yılbaşı nedir, ne zaman ve neden kutlanır?

Google 2022 yılbaşı için Doodle yayınladı! Yılbaşı nedir, neden kutlanır?

Ülkemizde Miladi takvim olarak da bilinen Gregoryen takviminde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılıyor. Dünyanın en popüler arama motoru Google, yılın son günü kullanıcılarına yeni yıl sürprizi yaptı ve Google 2022 yılbaşı için Doodle yayınladı! İşte Google yeni yıl Doodle

31.12.2021 - 02:04 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Dünyanın en çok kullanılan ve en büyük arama motoru olan Google, yeni yıl öncesi kullanıcılarına Doodle sürprizi yaptı. 2022 yılına sayılı saatler kala "2021 yılbaşı" adlı Doodle ile yılın son Doodle'ını hazırlayan Google kullanıcıların beğenisini kazandı. 

    GOOGLE'DAN 2022 YILBAŞINA ÖZEL DOODLE

    Google 2021 yılının son gününde kullanıcılarına özel doodle görselini anasayfasında paylaştı. Görsele tıklayınca Google Yılbaşı araması sayfası çıkıyor. 

  • GOOGLE YILBAŞI DOODLE'INDA NEDEN 2021 YAZIYOR?

    Google tarafından hazırlanarak arama motoru anasayfasına eklenen doodle'da beklenenin aksine 2022 yerine 2021 yazıyor. Google tarafından durumun hata olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmazken an itibariyle doodle üzerinde bir revize de yapılmadı.

  • YILBAŞI NEDİR, NEDEN KUTLANIR? 

    Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

  • Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

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