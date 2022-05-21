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Gönül Dağı son bölüm izle! 21 Mayıs TRT 1 Gönül Dağı 64. bölüm ful kesintisiz izle!

Gönül Dağı son bölüm izle! 21 Mayıs TRT 1 Gönül Dağı 64. bölüm kesintisiz izle!

Gönül Dağı yeni bölümü ile izleciyle buluştu. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi gibi isimlerin yer aldığı içinde komedi, aşk, dram türlerini barındıran Gönül Dağı son bölümü yayınladı. Diziyi izlemek isteyenler son bölüm izleme linkini araştırmaya başladı. Her cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı son bölümü ekranlara geldi. İşte 21 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan 64. son bölüm tek parça izleme linki...

21.05.2022 - 22:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • İlk bölümü 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı son bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı.  Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikâyelerinden esinlenerek çekilen dizinin  yapımcılığını Ferhat Eşsiz üstlenmektedir. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için 21 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan son bölüm izleme linkini sizler için derledik. İşte Gönül Dağı 64.son bölüm kesintisiz izleme linki...

  • GÖNÜL DAĞI 64. SON BÖLÜM İZLE!

    Gönül Dağı 64. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

    https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi

  • GÖNÜL DAĞI 64. BÖLÜM ÖZETİ

    Patates toplama makineleri, Şilililere ulaşan amcaoğulları, büyük bir mutlulukla işleri büyütmek için tüm güçleriyle çalışmaya devam ederler. O sırada Taner’in babasının yaşadığı haberini almalarıyla birlikte amcaoğulları kendilerini Tokat’ta bulurlar.

  • Taner sonunda babasına kavuşabilecek midir? Zahide ise doğumuyla ilgili riskli bir durum olduğunu öğrenir. Ancak babasıyla ilgili duyduğu gelişmeler Sefer’le birlikte yola koyulmalarına sebep olur. Sefer ve Zahide’yi nasıl bir yolculuk beklemektedir?

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