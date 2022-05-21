Taner sonunda babasına kavuşabilecek midir? Zahide ise doğumuyla ilgili riskli bir durum olduğunu öğrenir. Ancak babasıyla ilgili duyduğu gelişmeler Sefer’le birlikte yola koyulmalarına sebep olur. Sefer ve Zahide’yi nasıl bir yolculuk beklemektedir?