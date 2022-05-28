GÖNÜL DAĞI 65. SEZON FİNALİ BÖLÜM ÖZETİ

Asuman ve Ramazan’ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır? Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem’in hiç beklemediği anda Rıfat’ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat’ı nasıl etkileyecektir?

Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı’ndaki hareketlenmenin artması Dilek’in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner’i nereye sürükleyecektir?