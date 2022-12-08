Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Gonca Vuslateri 'Her Şey Dahil' filminin galasına katılmadı - Magazin haberleri

Gonca Vuslateri dahil değil

Başrollerini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz'ün oynadığı 'Her Şey Dahil' adlı filmin galası dün akşam gerçekleştirilen bir organizasyon ile yapıldı. Yapım şirketinin Vuslateri'ye verdiği sözleri yerine getirmediği ve bu yüzden oyuncunun geceye katılmayacağı ileri sürülmüştü. Gonca Vuslateri'nin galaya gelmemesinin ardından filmin yapımcısı Metin Özkan, iddialarla ilgili "Bu konuyu şu anda konuşmayalım. Filme odaklanalım. Sadece filmi konuşalım" demekle yetindi

Giriş: 08.12.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yapımını Sacro Film’in, yapımcılığını Metin Özcan ve Hande Alpaslan’ın üstlendiği, başrollerini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz'ün paylaştığı 'Her Şey Dahil' adlı filmin galası dün akşam gerçekleşti. Ancak galaya Vuslateri katılmadı. 

  • Organizasyondan saatler önce yapım şirketinin ünlü oyuncuya verdiği sözleri yerine getirmediği ve bu yüzden Vuslateri'nin geceye dahil olmayacağı ileri sürülmüştü.

  • "BU KONUYU KONUŞMAYALIM"

    Konuyla ilgili soruları yanıtlayan filmin yapımcısı Metin Özcan, iddialarla ilgili "Gonca Hanım'ın gelmemesi bilgimiz dahilindedir" ifadelerini kullandı. Özcan, gazetecilerin, "Bazı verdiğiniz sözleri yerine getirmediğiniz yazıldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusunu ise "Bu konuyu şu anda konuşmayalım. Filme odaklanalım, sadece filmi konuşalım" yanıtını verdi.

  • "BİZ ÇOK EĞLENEREK ÇEKTİK"

    Filmin diğer başrol oyuncusu Gürgen Öz de şunları söyledi:

    Biz çok eğlenerek, sabahları Datça'da yüzerek, keyifle, halkla iç içe, güzel insanlarla, güzel mekanlarda pozitif bir film çektik ve bu filme de yansıdı. Kış vaktinde bu naif ve tatlı film, içinizi ferahlatacak. Güzel manzaralarla, güneşle, denizle, tatlı şarkılarla, güzel sahnelerle içinizi rahatlatacak. Hepimizin sıkıldığı bu gergin dönemde bizi biraz neşelendirecek bir film amaçladık ve başardık. Ailecek izleyebileceğiniz, içinde küfür veya aşağılama olmadan rahatsız etmeyen bir hikayesi var. Bu tatlı işe hepinizi bekliyoruz.

  • "DATÇA'YA İLK DEFA FİLM İÇİN GİTTİM"

    Oyuncu Hakan Bilgin, "Ben Datça'ya ilk defa film için gittim, Özgün’ün (Bayraktar) oralı olduğunu öğrendik. Biz bu filmi Özgün için çektik. Datça'yı çok sevdik, çok iyi insanlarla tanıştık. Gürgen’in de dediği gibi; "Bu soğuk ve gergin dönemde keyifli bir aile filmi ortaya koyduk, herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.