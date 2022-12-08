"BİZ ÇOK EĞLENEREK ÇEKTİK"

Filmin diğer başrol oyuncusu Gürgen Öz de şunları söyledi:

Biz çok eğlenerek, sabahları Datça'da yüzerek, keyifle, halkla iç içe, güzel insanlarla, güzel mekanlarda pozitif bir film çektik ve bu filme de yansıdı. Kış vaktinde bu naif ve tatlı film, içinizi ferahlatacak. Güzel manzaralarla, güneşle, denizle, tatlı şarkılarla, güzel sahnelerle içinizi rahatlatacak. Hepimizin sıkıldığı bu gergin dönemde bizi biraz neşelendirecek bir film amaçladık ve başardık. Ailecek izleyebileceğiniz, içinde küfür veya aşağılama olmadan rahatsız etmeyen bir hikayesi var. Bu tatlı işe hepinizi bekliyoruz.