Kesilmesin diye sahiplendiğim, Gökçeada'nın özgür bağ bahçesinde geziyor olduğunu devamlı takip ettiğim, haber aldığım Paşa'm...

Kayboldu, günlerdir bulunamıyor. Aramızdaki aşka Hedefim Sensin filminin çekimleri esnasında siz de tanık olmuştunuz. Plüto ve Atike...

Şimdi de Paşa... Bir insanı kaybetmek kadar acı verici... Bu zor günlerde bu haberi almak kalbimi çok acıttı. Umarım bu zamanlarda ortaya çıkar, yoksa...