Galatasaray büyük kulüp. İstanbul'da en çok o enerjiyi özledim. Futbol benim tutkum ve Galatasaray'dan uzakta 3 sene... Sizi gerçekten çok özledim. Benim için yaşın önemi yok. Kendimi iyi hissediyorum ve bildiğiniz gibi ben bir aslanım.