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Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem değerlendirme programı beIN Trio'da Fenerbahçe - Galatasaray maçında düdük çalan Atilla Karaoğlan'ın kararları yorumlandı

11.04.2022 - 09:43 | Güncelleme: FUTBOL

  • 5. DAKİKA | Mert Hakan'ın Nelsson'a müdahalesi var mı, faul kararı doğru mu?

    Lale Orta: Hakemin kararı doğru. Dikkatsiz bir faul.

    Deniz Çoban: Dikkatsizce bir faul var, karta gerek yok.

    Bülent Yıldırım: Müdahale var, faul kararı doğru. Sadece faul yeterli. Kart gerekmez.

  • 9. DAKİKA | Serdar Aziz'in Gomis'e müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Devam kararını destekliyorum. İlk faulü Gomis yaptığı anda düdük çalsa daha doğru karar olurdu. En yanlış karar Serdar Aziz'in faul yaptığına yönelik bir düdük çalması olurdu.

    Deniz Çoban: Önce Gomis faul yapıyor. Sonra Serdar Aziz yapıyor.

    Bülent Yıldırım: Hakemin faul vermemesini eleştirmem. Karşılıklı ikili mücadele var. Gomis önce formadan çekiyor. Sonra Serdar Aziz çekiyor. Gomis faul yaptığı anda düdüğü çalsa arkasından olaylar da gelmeyecekti.

  • 10. DAKİKA | Marcao'nun Serdar Dursun'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Çok temiz bir vuruş. Serdar biraz abartıyor.

    Bülent Yıldırım: Bir topa nasıl çıkılır, rakibe yönelik hamle yapmadan bunun bir örneği var. İhlal yok.

  • 33. DAKİKA | Serdar Aziz'in müdahalesinde sarı kart verildi, karar doğru mu?

    Lale Orta: Hakemin verdiği karar doğru.

    Deniz Çoban: Maçtaki ilk kartlık hareket buydu, es geçmedi. Net sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Kart kararı doğru. Gomis topu kontrolüne alma aşamasındayken umut vaad eden bir atak vardı. Rakibi engelleyen, kontrolsüz faulle atak engellendi. Sarı kart kararı doğru.

  • 39. DAKİKA | Marcao - Rossi mücadelesinde hakemin faul ve sarı kart kararı doğru mu?

    Lale Orta: Hakemin kararı doğru.

    Deniz Çoban: Tespiti yüzde yüz doğru.

    Bülent Yıldırım: Çok doğru kararlar. Sprinti atmasaydı yanlış karar verebilirdi. İlk faulü Rossi yapıyor.

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