Gölcük Tabiat Parkı, Bolu Belediyesi'nden alındı!

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Eşsiz doğası ve manzarasıyla büyüleyen tabiat parkını her yıl yaklaşık olarak 500 bin kişi ziyaret ediyor.

2040 yılına kadar tahsisi Bolu Belediyesi’nde olan Gölcük Tabiat Parkı’nın sözleşmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Gölcük'ün işletim hakkı yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

"DURUP DURURKEN BOLUSPOR’UN EN ÖNEMLİ GELİRİ ELİMİZDEN GİTTİ"

Gölcük’ün tahsisinin iptal edilmesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendilerine fesihle ilgili gerekçe gösterilmediğini ifade ederek, “Gölcük tahsisi gelen bilgiye göre iptal edildi. 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi’ne bedeli karşılığı tahsis edilmişti. Biz de burayı Boluspor’a vermiştik. Boluspor da buradan ciddi bir gelir elde ediyordu. Yapılan fesih işlemi Bolu’ya yapılan en büyük ihanettir.

2004 yılında Abant’ın gelirleri Boluspor’un elinden alınmıştı, şimdi de Gölcük’ün. Durup dururken Boluspor’un en önemli geliri elimizden gitti. Bu karar geri alınmalıdır. Bolu’nun 3 milletvekiline sesleniyorum, Bolu milletvekili olduğunuzu görelim. Gölcük’ün Boluspor’un elinden alınmasının önüne geçin. Yoksa 3 milletvekilimiz de aldığı oyların hakkını vermemiş olur. Görevlerini yapmamış olurlar. Gölcük’ü Boluspor’un elinden aldıran milletvekilleri olarak tarihe yazılırlar. 3’ü de bizim arkadaşımız. Biz niye vekil olarak sizleri Ankara’ya gönderiyoruz. Bolu’nun haklarını alamazlarsa, 3’üne de hakkımı helal etmiyorum” dedi.