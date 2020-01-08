08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maç başına 2,91 gol atılan Süper Lig, gol ortalaması konusunda Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) geçildi.
İlk yarının tamamlandığı Süper Lig 2019-2020 sezonundaki karşılaşmaları izleyenler, İtalya (Serie A),İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst liglerindeki maçlara göre daha fazla gole tanıklık etti.
Maç başına 2,91 gol atılan Türkiye ligi, bu alanda Serie A (2,88),Premier Lig (2,79),La Liga (2,6) ve Ligue 1'in (2,49) önünde yer aldı.
Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gol, son 2 haftada kaydedildi. 17. haftada 37, 16. haftada ise 36 defa fileler havalandı.
EN GOLLÜ MAÇLAR GENÇLERBİRLİĞİ VE KASIMPAŞA'NIN
Futbolseverler, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın karşılaşmalarında bol gol izledi. 28 gol atıp 32 gol yiyen Gençlerbirliği ve 26 gol atıp 34 gol yiyen Kasımpaşa'nın müsabakalarında 3,53 gol ortalamasına ulaşıldı. İlk yarının gol bakımından en kısır mücadeleleri ise 38 golle Galatasaray'ın maçları oldu. Galatasaray'ın (attığı 23, yediği 15) karşılaşmaları ortalama 2,23 golle bitti. Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un (attığı 35, yediği 16) oynadığı karşılaşmalarda da ortalama 3 gol atıldı.
ALMANYA ZİRVEDE
Devre arasına Leipzig'in 2 puan farkla zirvede girdiği ancak önceki haftalarda Borussia Mönchengladbach, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un da liderliğe yükseldiği Bundesliga, 3,21 gol ortalamasıyla Avrupa'nın diğer dört büyük ligini geçti.
Almanya liginin "en gollü lig" unvanını almasına en büyük katkıyı, maçları 68'er (ortalama 4) gole sahne olan Leipzig (attığı 48, yediği 20) ve Bayern Münih (attığı 46, yediği 22) yaptı.
Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına üretilen gol sayıları şöyle:
|Lig
|Ülke
|Hafta
|Oynanan maç
|Toplam gol
|Maç başına atılan gol
|1
|Bundesliga
|Almanya
|17
|153
|492
|3,21
|2
|Süper Lig
|Türkiye
|17
|153
|445
|2,91
|3
|Serie A
|İtalya
|18
|179
|516
|2,88
|4
|Premier Lig
|İngiltere
|21
|209
|584
|2,79
|5
|La Liga
|İspanya
|19
|190
|494
|2,6
|6
|Ligue 1
|Fransa
|19
|187
|467
|2,49
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