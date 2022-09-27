Duarte Monteiro (zerozero.pt): GOL ATMAK JESUS TAKIMLARININ MARKA İMAJI!

Gol atmak, çok gol atmak her zaman Jorge Jesus'un takımlarının bir "marka imajı" olmuştur. Takımları her zaman nasıl fırsatlar yaratacağını, yaratıcı olacağını ve dolayısıyla nasıl gol atılacağını biliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'deki bu rakamlar beni şaşırtmıyor, çünkü bunlar Jorge Jesus'un bize alıştırdığı şeyler. Örneğin, benim için 2009/2010'da Benfica kadrosu Jorge Jesus tarafından "yaratılan" en iyi takım; Pablo Aimar, Javier Saviola, Di Maria ve Oscar Cardozo gibi oyuncular etrafında dönen bir hücum makinesiydi.