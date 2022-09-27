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Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

Portekizli gazeteciler, Jorge Jesus'un peformansını değerlendirdi

Fenerbahçe'de kısa sürede takımın çehresini değiştiren Jorge Jesus ve ekibinin grafiği her geçen gün yükseliyor. Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaşırken; Portekizli gazeteciler, Jesus'un peformansını Habertürk Spor'a değerlendirdi

27.09.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını adeta mest ediyor. "Golcü kimliği"ne yeniden kavuşan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de uzun yıllar sonra taraftarına görmek istediği Fenerbahçe'yi izlettirirken, istatistikleri de alt üst etti.

  • Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 4'ünde 3 gol ve üstünde gol atmayı başardı, maç başında 3.33'lük gol ortalaması yakaladı. Avrupa Ligi'nde de mücadele eden sarı-lacivertliler, 3. eleme turu, play-off turu ve grupta oynadığı 6 maçta da 14 gol atma başarısı gösterdi.

  • 3 MADDEDE JESUS ETKİSİ

    - Jesus'un isteğiyle, tesislerin duvarları kulübün tarihi başarılarını hatırlatan görsellerle donatıldı. 

    - Tesis içerisinde disiplini getiren ve telefon kullanımını yasaklayan 68 yaşındaki teknik adam, oyuncu grubunun arasındaki diyalog seviyesini artırdı.

    - Fitness salonunda başlayan antrenmanlar sahada devem ederken, çalışma temposu büyük fark yarattı. Fenerbahçe, 90. dakikada bile rakibe pres yapabilen bir takıma dönüştü.

  • PORTEKİZLİ GAZETECİLER HABERTÜRK İÇİN YORUMLADI

    Sergio Khritinas (Record):
    FENERBAHÇE'NİN HÜCUM PERFORMANSI ŞAŞIRTMIYOR

    Fenerbahçe'nin gol sayısı beni çok şaşırtmadı. Jesus'un gol makinesi gibi takım yaratması, özellikle futbolcuların oyuna yaklaşımının sonucu. Jesus'un takımları santrforlarını topla buluşturma ve onları pozisyona sokma konusunda her daim 'özel' oluyor. Bu kadar çok oyuncuyla hücum ederken savunmayı da iyi ayarlamanız gerekiyor. Savunmada sağlam durursanız çok sayıda insanla da hücum edebilirsiniz. Bence Jesus aradaki farkı burada yaratıyor.

  • YABANCI BİR ÜLKE, DİL VE KÜLTÜRE RAĞMEN İYİ İŞ ÇIKARMIŞA BENZİYOR

    Fenerbahçe'yi bu sezon ligde çok izlemedim ama Jesus, yabancı bir ülke, kültür ve dile gitmesine rağmen iyi iş çıkarıyor gibi görünüyor. Üstelik birçok yeni transfer yaptılar ve onlarla bir şeyleri oturtma süreci de meşakatli. Elbette sezonu lig ve Avrupa'da nasıl sonlandırdığına bağlı ancak şu an gelecek vadeden bir performans sergilediğini söyleyebilirim.

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