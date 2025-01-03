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        Haberler Magazin Göksel ile Osman Şahin ayrıldı - Magazin haberleri

        Göksel ile Osman Şahin ayrıldı

        İki yıldır birlikte olan Göksel ile Osman Şahin, sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:07
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        Şarkıcı Göksel, müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu.

        Göksel ile Osman Şahin, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu durum şarkıcının, genç sevgilisinden ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

        Göksel ile Osman Şahin, geçtiğimiz yıl, Nükhet Duru’nun doğum günü partisine birlikte katılmıştı.

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        #Osman Şahin
        #GÖKSEL

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