Göksel ile Osman Şahin ayrıldı
İki yıldır birlikte olan Göksel ile Osman Şahin, sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı
Giriş: 03.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:07
Şarkıcı Göksel, müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu.
Göksel ile Osman Şahin, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu durum şarkıcının, genç sevgilisinden ayrıldığı şeklinde yorumlandı.
Göksel ile Osman Şahin, geçtiğimiz yıl, Nükhet Duru’nun doğum günü partisine birlikte katılmıştı.
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