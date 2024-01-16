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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göksel Gümüşdağ: Eden Karzev özür diledi - Futbol Haberleri

        Göksel Gümüşdağ: Eden Karzev özür diledi

        RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:47
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        Göksel Gümüşdağ'dan Karzev açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açtıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söyledi.

        Göksel Gümüşdağ, Todini İnşaat ile yaptıkları göğüs sponsorluğu imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Gümüşdağ, soruşturma başlattıkları Eden Karzev hakkında şöyle konuştu:

        "Karzev, bizim oyuncumuz fakat kendisi sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş, bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman, kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması açtığımızı ifade etti, ben de talimatını verdim. Karzev'den savunmasını istedik. Savunmasında 'Ben savaşla değil barışla ilgili bir ifade kullanmak istedim, yanlış anlaşıldım, savaşı isteyen biri değilim, barış olsun istiyorum.' demiş ve özür dilemiş, paylaşımı hemen kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin hassasiyeti bu konuda çok fazla, bu kabul edilebilir bir durum değil. Kendisine de bunu ifade ettik. Savunmasını değerlendirip bir karar alacağız. Kendisi dün emniyette ve savcılıkta da ifade verdi. Aynı ifadeleri orada da kullanmış."

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        "EN AZ İKİ OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"

        Göksel Gümüşdağ, transfer çalışmaları hakkında ise "Ara transferlerde dikkatli olmak gerek. Transferini gerçekleştirdiğimiz tek oyuncu var o da Josef de Souza. Kendisi çok önemli ve lider bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir mevkiydi. Bundan sonra da en az iki oyuncu daha alacağız. Hoca ile yapacağımız toplantı sonrasında gerekirse gönderilecek oyuncular da olabilir. Şu an için 3-4 oyuncu üzerinde hocanın raporu var. O rapor doğrultusunda karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Gümüşdağ, "Galatasaray'ın kiralık olarak Başakşehir'de forma giyen Dubois'i geri çağırdığı iddia ediliyor. Galatasaray'ın bir talebi oldu mu?" sorusunu, "Dubois bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu, şu an bizim oyuncumuz. Sezon sonuna kadar bizde kiralaması var. Biz oyuncudan memnunuz, oyuncu da buradan memnun. Eğer bir gelişme olursa değerlendiririz ama şu an için böyle bir gelişme yok. Kendisinden çok memnunuz ve ihtiyacımız olduğunu da söylemiş olayım." şeklinde yanıtladı.

        Göksel Gümüşdağ, dün yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ise gündemdeki konuların değerlendirildiğini belirterek, "Passolig, e-bilet, yayın ihalesi yakın zamanlarda olacak. Kulüplerin ihtiyaçları bitmiyor, bununla ilgili neyi iyileştirebiliriz konusunda tüm başkanlar olarak genel değerlendirme yaptık. Yabancı konusunda kulüplerin genelinin mutabık olduğu bir uygulama. İnşallah gelecekte de gerek e-bilet gerekse yayın ihalesinde Türk futbolunun gelirini daha iyi noktaya getirmek için tüm arkadaşlarımız çaba sarf ediyor." açıklamasında bulundu.

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