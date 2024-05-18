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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Göksel Gümüşdağ: Başakşehir’in DNA’sında hep Avrupa var - Rams Başakşehir Haberleri

        Göksel Gümüşdağ: Başakşehir’in DNA’sında hep Avrupa var

        Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertlilerin DNA'sında hep Avrupa'nın olduğunu belirterek, "Önümüzdeki sezon 11. yılımıza gireceğiz ve sadece iki sezon Avrupa'ya gidemedik. Hedefimiz her zaman ilk 4'tür" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 23:21 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:21
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        "Başakşehir'in DNA'sında hep Avrupa var"
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "BAŞAKŞEHİR'İN DNA'SINDA HEP AVRUPA VAR"

        UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni garantiledikleri, duruma göre UEFA Avrupa Ligi’ne de gitme şansları bulunduğu için mutlu olduklarını belirten Gümüşdağ, "0 puan ve 0 sıfır golle dipte olan, mental ve fiziksel olarak dipte olan bir takımı alıp dördüncülüğe taşıyan Çağdaş Atan hocamıza, ekibine ve tüm oyuncu kardeşlerime bu işe inandıkları için teşekkür ediyorum. Konferans Ligi’ni garantiledik. Türkiye Kupası’nın sonuçlarına göre belki UEFA Avrupa Ligi’ne gitme şansımız da olacak. Gerçekten Çağdaş hoca büyük bir başarı gösterdi. O takıma inandı, oyuncular da hocasına inandı ve güzel bir yerde ligi bitirmek üzere son 1 haftamız kaldı. Başakşehir’in DNA’sında hep Avrupa var. Önümüzdeki sezon 11. yılımıza gireceğiz ve sadece iki sezon Avrupa’ya gidemedik. Ekibim iyi bir ekip olduğu için gurur duyuyorum. Bugünkü maçta takımımız da iyi performans gösterdi, 5 haftadır namağlup gidiyoruz. Ama Trabzon’u da tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "BAŞAKŞEHİR HEP YAPILMAYANI YAPMAYI SEVİYOR"

        İngiliz ekibi Manchester City ile yaptıkları iş birliği anlaşmasına ilişkin de konuşan Başkan Gümüşdağ, "Başakşehir hep yapılmayanı yapmayı seviyor. Manchester City kulübüyle 3.5 yıllık iş birliği anlaşması yaptık. City grubunun içinde 12 tane kulüp var. Bunların içinde istifade edeceğimiz oyuncu ağımız olacaktır. Çağdaş hoca, bu havuzdaki tüm hocalarla beraber değerlendirme yapacaktır. Bizden de oyuncu gidebilir onlardan da bize oyuncu gelebilir. Sezon başında bunların hepsini göreceğiz" diye konuştu.

        "HEDEFİMİZ HER ZAMAN İLK 4'TÜR"

        Hedeflerinin her zaman ligi ilk 4’te bitirip, Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Başakşehir hep ilk 4’ün içinde olmalı. Bu işler de hep sürdürülebilir olmalı, hep oyuncu satabilmeli. Aradan sıyrılıp geçmişte şampiyon olduğu gibi bunu da yapabilme şansı her zaman var. Biz hep planlı, programlıyız. 6-7 hafta önceden önümüzdeki sezonun planlamasına başlamıştık. Hedefimiz her zaman ilk 4’tür. Bu ilk 4’ün içinde de her şey olabilir" şeklinde konuştu.

        "FUTBOLDA YENİ BİR FEDERASYON OLMASI TÜRK FUTBOLU AÇISINDAN HAYIRLI OLUR"

        Yaklaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimiyle alakalı da konuşan Göksel Gümüşdağ, "TFF seçimli bir olağanüstü genel kurul kararı aldık. Bunun da tarihini açıkladı. Muhtemelen adaylar çıkacaktır. O gün geldiğinde Başakşehir Futbol Kulübü değerlendirir ve kime oy verip vermeyeceğine de o gün karar verir. Zaten futbolda artık yeni bir dönem, yeni bir federasyon, yeni bir yönetim olması da Türk futbolu açısından hayırlı olur" diyerek sözlerini tamamladı.

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