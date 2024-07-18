Göksel Gümüşdağ: Artık kavgalar son bulmalı

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankara'da gerçekleştirilen TFF genel kurulunda TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

Seçime iki adayla gidildiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu futbolun içerisinden gelen insanlar. İki başkanı dinleyeceğiz, futbol lehine bir karar verilecek. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk futbolundaki kavgaların bir an evvel bitmesi gerektiğinin altını çizen Gümüşdağ "Önce şu bütün camiaları birleştirmemiz lazım. Kavga ve gürültü bitmeli, futbolun sorunlarına odaklanmalıyız. Geçen sene futbol çok gerildi, hepimiz farkındayız. Eskisi gibi takımlar bir arada olmalı. Marka değeri, sevgi ve kardeşlikten uzaklaştık. Önce bir araya gelmeliyiz. En büyük temel sorun bu. Finansal olarak gelirlerimizi arttırmalıyız. MHK gençleştirilmeli, orası yapılandırılmalı. Ancak en temel sorun kavgaların bitmesi" dedi.