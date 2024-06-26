Gökhan Türkmen'in tatil keyfi
Gökhan Türkmen, eşi Sinem Aksoy ile birlikte Bodrum'daki bir plajda objektiflere yansıdı. Keyfinin yerinde olduğu görülen şarkıcı, eşiyle denizin ve güneşin keyfini çıkardı
Giriş: 26.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:36
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Gökhan Türkmen, tatil yapmak için eşi Sinem Aksoy ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gökhan Türkmen, eşiyle birlikte Yalıkavak'taki bir plajdaydı.
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Eşi Sinem Aksoy ile denizin ve güneşin keyfini çıkaran Gökhan Türkmen'in neşeli hâli objektiflere böyle yansıdı.
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