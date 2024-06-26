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        Haberler Magazin Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Aksoy'un tatil keyfi - Magazin haberleri

        Gökhan Türkmen'in tatil keyfi

        Gökhan Türkmen, eşi Sinem Aksoy ile birlikte Bodrum'daki bir plajda objektiflere yansıdı. Keyfinin yerinde olduğu görülen şarkıcı, eşiyle denizin ve güneşin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:36
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          Gökhan Türkmen, tatil yapmak için eşi Sinem Aksoy ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gökhan Türkmen, eşiyle birlikte Yalıkavak'taki bir plajdaydı.

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          Eşi Sinem Aksoy ile denizin ve güneşin keyfini çıkaran Gökhan Türkmen'in neşeli hâli objektiflere böyle yansıdı.

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