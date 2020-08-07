Gökhan Türkmen'den 'Deli'

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'Deli' adlı şarkısının klibinde dansıyla dikkat çeken şarkıcı Gökhan Türkmen, sosyal medya hesabından müzikseverlere meydan okudu. Türkmen'in ünlü prodüktör ve müzisyen Genco Arı ile yaptığı yaz şarkısı 'Deli' ile tüm dijital platformlarda ve klibiyle YouTube'da yerini aldı.

Söz ve müziği Gökhan Türkmen ve Mert Carim'e ait olan 'Deli' parçasının prodüktörlüğünü Gökhan Türkmen ve Genco Arı üstlendi. Şarkının düzenlemesini ise Genco Arı üstlendi.