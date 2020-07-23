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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gökhan Türkmen önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Türkmen, "Sermiyan Midyat, Ozan Güven ve Rubato'nun solisti Özer Arkun gibi ünlü isimlerin sevgililerini darp ettiği iddiaları var. Siz kadına şiddet hakkında neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya şu şekilde cevap verdi:

Ben çok üzgünüm. Son yaşanan Pınar Gültekin olayı hakkında da açıklama yaptım sosyal medya hesabımdan. Allah rahmet eylesin. Ailesine Allah sabır versin ama böyle de bir sabır yok yani. Çok üzülüyorum. Önlem için ne gerekiyorsa yapılması gerek artık.

Kendisinin de kızlarının olduğunu belirten şarkıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

Sürekli fotoğraf koyup, başsağlığı ve sabır dilemek istemiyoruz. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Benim iki kız çocuğum, ablam, eşim ve annem var. Bir erkeğin sadece gücüne yetebildiği canlıya güç uygulamasına kızgın ve öfkeliyim. Kimse kimseyi daha güçsüz diye güç uygulamak zorunda değil. Öfkeliyim, sinirliyim ve sözlerim boğazımda takılıyor.