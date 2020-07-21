BERFU YENENLER

Bir erkek annesi olarak oğlumu yetiştirirken hata yaparsam diye ödüm kopuyor! Bir canlının, bir çocuğun, bir kadının yaşayacağı herhangi bir açıdan sorumlu olursa diye aklım çıkıyor!

Her kadın yetiştirirken oğluna iyiyi, kadının kıymetini, hayvanların güzelliğini, başka bir canlının varlığının değerini öğretmek zorunda! Önce kendi oğlumdan sonra çevremdeki herkesten sorumluyum, hepimiz sorumluyuz. Şiddetin hiçbir türlüsüne kimse göz yumamaz!