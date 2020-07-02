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HaberlerMüzikGökhan Türkmen 'Yüzüme Vurma' ile doğanın sesi oldu - Magazin haberleri

Gökhan Türkmen 'Yüzüme Vurma' ile doğanın sesi oldu

Sanatçı Gökhan Türkmen ve Serkan Emre Çiftçi, doğanın kendini bulma çabasını ve mücadelesini 'Yüzüme Vurma' ile söze ve müziğe aktardı

02.07.2020 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
Gökhan Türkmen
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Şarkıcı Gökhan Türkmen ve Serkan Emre Çiftçi'nin 'Yüzüme Vurma' adlı şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri Ozan Turgut'a ait olan parçanın müziği Gökhan Türkmen'e, düzenlemesi Bora Çifterlere ait.

Güçlü müzikal altyapısı ve uyumlu orkestrasyonuyla doğa ve insanlığın yüzleşmesine şahit olduğumuz parça, gerek sözleriyle gerekse armonik yapısıyla anlam kazanıyor. Doğa sözlerle yakarırken, trompetin güzel melodileri ise insanlığın sıkıntısını temsil ediyor.

Gökhan Türkmen sesiyle, Serkan Emre Çiftçi trompetiyle dünyanın rezonansına eşlik ederken, Bora Çifterler ve Ozan Turgut ise kurgularıyla doğa ananın ıstırabını gözler önüne seriyor. Prodüktörlüğünü Çifterler ve Türkmen'in yaptığı klipte global ısınma, çevre kirliliği ve hayvan haklarının yanı sıra global koronavirüs salgınının etkileri de gözler önüne seriliyor.

Kolaj görüntülerin yer aldığı klipte Avustralya yangınından, çarpık kentleşmeye, plastik atıkların sebep olduğu hayvan katliamlarına birçok görüntüyle insanlığı farkındalığa ve aydınlığa davet ediyor.

GTR Müzik ve Ege Orman Vakfı iş birliği ile sosyal sorumluluk projelerine yıllardır destek veren Türkmen, şarkının dijital gelirini 'Melike Turgut Ormanı'nın ardından 2. Orman projesi olan 'Melis Özsoysal Korusu' için Ege Orman Vakfı'na bağışlıyor. Dijital platformlardan dinlenecek ve izlenecek olan parçayla müzikseverler her defasında Melis Özsoysal Korusu'a bir fidan ekerek doğaya katkıda bulunacak.

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