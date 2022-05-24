Üç tekerlekli otomobile bindi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gökhan Töre, geçtiğimiz gün yakın arkadaşıyla birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Bebek Parkı'nda yürüyüş yapıp, güneşli havanın keyfini çıkaran ünlü futbolcu, daha sonra arkadaşının kullandığı üç tekerlekli bir otomobile binerek oradan ayrıldı.