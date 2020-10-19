Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Gökhan Töre, geçtiğimiz akşam eşi Buket Töre ile bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Töre, 6.5 aylık hamile olan eşi ile koronavirüs salgınına karşı tedbir almaması dikkat çekti. Maske takmayan çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak oradan uzaklaştı.