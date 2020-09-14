Mimar Buket Töre ile geçtiğimiz şubat ayında dünyaevine giren futbolcu Gökhan Töre, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Çift, sabah saatlerinde alışveriş yapıp birlikte keyifli vakit geçirdi.

Gökhan Töre ve eşi, daha sonra kahve molası verdi.