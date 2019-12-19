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Birkaç gün önce baba olan Gökhan Tepe, sosyal medya hesabında eşi Aylin Özer ve oğlu Denizhan ile çekilen aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Tepe, 'Asmalı' adlı yeni şarkısını kısa bir süre önce dinleyicileriyle buluşturdu.

Müzik kariyeri boyunca kendi albümlerinin yanı sıra birçok sanatçının da albümlerine besteleriyle imza atan ünlü şarkıcı, yeni şarkısı için Beyoğlu sokaklarında kamera karşısına geçti.

Gökhan Tepe, bestesi kendisine, sözleri Şebnem Sungur'a ve düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait olan şarkının klibinde Onur Kök yönetmenliğinde çalışırken, projenin fotoğraf çekimleri için Fethi Karaduman’ın objektifi karşısına geçti.

Tepe'nin yeni şarkısı 'Asmalı', 19 Aralık itibarıyla DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.