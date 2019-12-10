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Yaklaşık 3 yıl önce müzisyen Aylin Özer ile nikah masasına oturan Gökhan Tepe, şimdilerde baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tepe, bu sabah 08.45'te baba oldu.

Çift, bebeklerinin adını Denizhan olarak belirledi.

DENİZHAN BEBEK 3.5 KİLO DOĞDU

Fulya'da özel bir hastanede doğum yapan Özer'in doktoru, bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. 51 cm boyunda olan Denizhan bebek, 3.5 kilo doğarak dünyaya gözlerini açtı.