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Gökhan Özen eski eşi Selen Sevigen, şarkıcının öfkesini kontrol edemediğini ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini iddiasıyla eski eşinden şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Bunun üzerine Özen, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak kızları Ada Deren ve Derin Su ile birbirlerine sarıldıkları videoyu yayınladı.

40 yaşındaki şarkıcı, görüntülere "Çocuklarımın üzerinde olumsuz etkiler yarattığım iddialarına ne diyeyim?" notunu düştü.

4 yıl önce boşandığı eski eşi Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen, geçtiğimiz gün konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu.

Özen, şunları söylemişti:

İçine çekilmeye çalışıldığım durumdan dolayı bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum, aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor, kızlarım ağlamaya başladı, O da kızlarıma avaz avaz bağırdı, tüm konu ve benim uyarım bu nedenleydi.

"KIZIMA HEM ANNESİ HEM DEDESİ BAĞIRIYOR"

Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem. Çocuklarımın her türlü okul bakıcı bakım masraflarını istendiği kadar tarafımdan karşılanıyor iken konu eğer yoksulluk nafakası ise bana, “Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok” dedikten 3 sene sonra ne bir telefon ne e-mail ne avukat vasıtasıyla hiçbir nafaka talebi olmuş mu? Hayır. İstememiş. İstemediğini de sözlü belirtmiş zaten. 3 sene sonra çıkıp, yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da samimi bulmuyorum.

Ne kadınlar ne anneler var gerçekten tek başına her ay o evin kirasını ödemek için çocuklarının karnını doyurmak için çalışan ve gerçekten o stresleri çeken. Ve ne kadınlar var gerçekten şiddet mağduru. Böyle asılsız ithamlar, suçlamalarla tüm Türkiye’nin gayet hassas olduğu bir konu üzerinden kendini popüler yapmaya çalışmasın çünkü ne kendimi ne çocuklarımı buna alet ettirmem.

"DERDİ BAŞKA"

Yüz yüze bile olunmayan 30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası polis koruması istiyorum diye karakollara gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok. Derdi başka. Sen benim ailemi kitap mı yapıyorsun diye bana sorduğu gün ben de hayır adı üstünde yalandan hikayeler yani hepsi hayal ürünü kişi ve hikayeler dedim. Bunun hemen ardından, çocuklarla irtibatım ortak telefon numarasını ulaşılmaz kılmaları sureti ile bir anda kesildi. Boşanma sözleşmemizde, 1 saat önceden haber vererek her gün çocuklarımı görme hakkım olduğu yazılı ama kendisi şu an bu maddeyi yok sayarak beni hem çocuklarımdan mahrum ediyor, sonra da kendi kendini tekzip ederek babaları çocukları arayıp sormuyor diye basına konuşuyor.

'Saatli saatsiz çocukların yaşadığı eve geliyor' diyor, 4 yıldır 1 tek gece göstersin ki çocuklar uyuduktan hemen sonra evden ayrılmadığım?

Yazıklar olsun. Hukuki tüm haklarımı arayacağım.