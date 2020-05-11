Gökhan Özen: Bedensel olarak bu dünyadan göçeceğimi biliyorum - Magazin haberleri

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Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini Los Angeles'te geçiren şarkıcı Gökhan Özen, Türkiye'deki sevenleriyle iletişim halinde olmak için vaktini nasıl değerlendirdiğini anlatmayı ihmal etmiyor.

Bu kez dünyevi hırslarının üstesinden nasıl geldiğini paylaşan Özen, şu ifadeleri kullandı:

Yaşadığım her günün değerini biliyorum. Bir gün bedensel olarak bu dünyadan göçeceğimi de biliyorum. Dünyaya kazık çakmayacağız sonuçta.

"DÜNYEVİ HIRSLARIMI ARKADA BIRAKTIM"

Bu yüzden dünyevi hırslarımı arkada bırakalı uzun zaman oldu. Eskiden günde 18 saat ofiste kapalı kalırdım, şimdi o 18 saat yine üretmenin yanı sıra uzun uzun doğa ile baş başa kalarak, kendime zaman ayırarak ve daha çok okuyarak geçiyor.

"O ESERLER BENİ YAŞATACAK"

Bu sayede vücudum hiç olmadığı kadar fit ve kendimi çok iyi hissediyorum. Koronavirüs salgını bile bunu değiştiremedi. Tam ülkeme geleceğim hafta bu durum çıktı ama olsun, şarkılarımı sizlerle paylaştığım sürece de bu dünyada içim rahat çünkü biliyorum ki o eserler beni ilelebet yaşatacak. Çok şükür Allah…