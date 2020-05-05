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Müzik yaşantısını Los Angeles'ta devam ettiren şarkıcı Gökhan Özen, Türkiye'deki hayranlarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bilgilendiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbir alan şarkıcı, günlerini nasıl geçirdiğini de yayınlıyor.

"10 YILDIR SAÇLARIMI KENDİM KESİYORUM"

Son paylaşımı ile takipçilerine seslenen Gökhan Özen, fotoğrafına şu sözleri ekledi:

Son 10 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum. Karantina döneminde, bir süre sonra buradaki ünlüleri tanınmaz halde görünce bu yeteneğime bayağı bir şükrettim.

İlk günden beri aşağı yukarı değiştirmediğim (yanlar hariç) "Saç stilini değiştir" diyen kardeşlerime nasıl bir stil yapayım onu sorayım? Ama sonuç pek değişmeyebilir, California güneşinin altında bundan daha uzun bir saç isteyeceğimi pek düşünemiyorum.

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